Медведев высказался о протестах в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/4ef3ee16-d718-11ea-bc97-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал протесты в Хабаровске. Политик считает, что люди имеют право на выражение своего мнения.

Безусловно, наши люди имеют право на гражданскую позицию, они её выражают активно, ничего в этом противоестественного нет. Единственный вопрос: гражданская позиция должна выражаться в формах, которые соответствуют закону, — заявил замглавы Совбеза РФ, сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время эти формы не должны противоречить санитарно-эпидемиологическим нормам.

Медведев напомнил, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обвиняется в совершении тяжких преступлений. По его словам, в истории России ещё никогда не предъявлялись такие обвинения высшему должностному лицу субъекта РФ.

Замглавы Совета безопасности отметил, что суд над Фургалом должен проходить в соответствии с действующими правилами.

Виновность, и здесь всё понятно, определит суд, — добавил Медведев.

По его словам, человек, занимающий должность губернатора, сразу становится объектом пристального исследования.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвиняют в организации убийств дальневосточных предпринимателей, которые произошли в 2004 и 2005 годах. Политика задержали 9 июля, позже президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности, а также назначил врио губернатора региона Михаила Дегтярева.

Несанкционированные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за коронавируса и режим повышенной готовности. 11 июля на улицу вышли 12 тысяч человек. Постепенно число участников акций стало снижаться. Так 5 августа в протестах участвовали примерно 80 человек.

NEWS.ru писал, что 2 августа на Урале арестовали участника акции в поддержку хабаровчан Дениса Гауэрта. Днём ранее он был жёстко задержан во время пикета.