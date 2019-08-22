Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, чем он занимался на уроках труда в школе.
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Школьники поинтересовались у премьера, чем он занимался, когда был в их возрасте.
Сложные вопросы задаете. Я, конечно, в вашем возрасте занимался совсем другими технологиями, потому что ничего подобного не было, — ответил Медведев со смехом.
Премьер заметил, что в его школе не было ни одной «электронно-вычислительной машины, как это тогда называлось» и не было даже калькуляторов. Также Медведев вспомнил, как проходили его уроки труда.
Мальчики учились работать на станках, на таких стареньких, скажем так, таких очень простых, а девчонки учились шить и готовить, — рассказал премьер-министр.
Глава правительства поинтересовался, на какой технике учатся дети и посмотрел смонтированный ими видеоролик. В заключение Медведев пожелал ребятам всегда идти в ногу со временем.
Ранее News.ru сообщил, что в московских школах не будут вводить запрет на смартфоны. Замруководителя департамента образования и науки Москвы Александр Молотков заявил, что если урок допускает использование гаджетов, то столичные школьники смогут ими пользоваться.