https://static.news.ru/photo/2965c2a2-c4e8-11e9-8b57-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, чем он занимался на уроках труда в школе.

Как передаёт ТАСС , Медведев предался воспоминаниям на встрече со школьниками в Межрегиональном центре компетенций Казанского техникума информационных технологий и связи. Дети от семи до 14 лет изучают в центре видеопроизводство под руководством студентов колледжа.

Школьники поинтересовались у премьера, чем он занимался, когда был в их возрасте.

Сложные вопросы задаете. Я, конечно, в вашем возрасте занимался совсем другими технологиями, потому что ничего подобного не было, — ответил Медведев со смехом.

Премьер заметил, что в его школе не было ни одной «электронно-вычислительной машины, как это тогда называлось» и не было даже калькуляторов. Также Медведев вспомнил, как проходили его уроки труда.

Мальчики учились работать на станках, на таких стареньких, скажем так, таких очень простых, а девчонки учились шить и готовить, — рассказал премьер-министр.

Глава правительства поинтересовался, на какой технике учатся дети и посмотрел смонтированный ими видеоролик. В заключение Медведев пожелал ребятам всегда идти в ногу со временем.

Ранее News.ru сообщил, что в московских школах не будут вводить запрет на смартфоны. Замруководителя департамента образования и науки Москвы Александр Молотков заявил, что если урок допускает использование гаджетов, то столичные школьники смогут ими пользоваться.