Медведев рассказал о борьбе с экстремизмом в Интернете

https://static.news.ru/photo/fe9ed36c-3564-11eb-a473-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России в 2020 году экстремистские материалы были удалены с десятков тысяч ресурсов в Интернете. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании с участие членов кабмина, руководителей силовых ведомств, служб и агентств.

С начала этого года общими усилиями эта информация была удалена с более чем 50 тысяч интернет-ресурсов, — цитирует его ТАСС.

Медведев также отметил негативное влияние миграции на социальное обеспечение россиян. Он пояснил, что увеличение числа мигрантов приводит к росту нагрузки на региональные и муниципальные системы соцобеспечения, из-за чего они не могут в полном объёме оказывать услуги местным жителям.

Он отметил, что иностранные неправительственные организации пытаются обострять ситуацию в ряде российских регионов и попросил подготовить прогноз по угрозам безопасности перед выборами в Госдуму и переписью населения.

Ранее NEWS.ru писал, что жительницу Калининграда оштрафовали на 350 тысяч рублей за респост в социальной сети сообщения о взрыве здания ФСБ в Архангельске. Суд расценил её действия как оправдание терроризма.