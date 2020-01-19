https://static.news.ru/photo/8b761086-3aaf-11ea-b6c3-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев поделился информацией о том, чем он занялся после отставки правительства. По его словам, первым делом он воспользовался выходными днями, чтобы уехать кататься на лыжах.

Он добавил, что надолго задержаться на отдыхе у него не получится. Его ждёт работа на новой ответственной должности, предложенной ему президентом Владимиром Путиным.

Вот сейчас покатаюсь пару дней, вернусь и буду работать, — рассказал он в интервью Первому каналу.

Куда именно он поехал отдыхать, бывший глава кабмина не уточнил.

Как писал NEWS.ru, ранее Медведев объяснил отставку правительства требованием времени. По его словам, настало время для политического обновления страны.