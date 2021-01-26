Медведев принёс соболезнования в связи со смертью Приходько

https://static.news.ru/photo/b42f8f58-5fd3-11eb-bbc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Federation Council/via Globallookpress.com

Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько.

По мнению Медведева, Приходько сочетал в себе блестящие качества дипломата и руководителя. В нём ярко проявлялись интеллигентность, отзывчивость и чувство юмора.

Уход из жизни Сергея Эдуардовича — это и моя личная потеря. Многие годы он был для меня единомышленником и другом, человеком, на которого я мог всецело рассчитывать, — отметил Медведев, слова которого приводит РИА Новости.

Бывший вице-премьер России и экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько скончался 26 января в возрасте 64 лет. Политик умер после продолжительной болезни. Он страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнь Лу Герига). Год назад, в январе 2020-го, премьер-министр Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником. Он должен был занимать эту должность до прекращения полномочий главы кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов прокомментировал известие о смерти бывшего зампреда правительства Сергея Приходько. По его мнению, страна потеряла очень профессионального политика.