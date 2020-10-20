Медведев предложил продолжить обсуждение перехода на четырёхдневку

https://static.news.ru/photo/b3013bc6-12db-11eb-ab0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил продолжить дискуссию о переходе на четырёхдневную рабочую неделю в рамках корректировки трудового законодательства.

Выступая на форуме «Открытые инновации», он отметил, что наименее болезненно проходят кризис, связанный с пандемией коронавируса, те работодатели, которые смогли перевести значительное количество сотрудников на дистанционную работу. В то же время на удалёнке возникло множество трудностей, касающихся планирования рабочего времени и защиты прав работников.

Медведев пояснил, что в России начата корректировка законодательства по новым формам занятости. Она будет проводиться по мере развития цифровых технологий. В связи с этим обсуждение всех ранее озвученных идей, в том числе и о четырёхдневке, должно продолжится, сообщае т РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что против четырёхдневной рабочей недели высказался депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он считает, что нововведение будет только стимулировать рост алкоголизма среди населения, поскольку россияне будут начинать употреблять спиртные напитки уже в четверг вечером и трезветь только к воскресенью.