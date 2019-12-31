https://static.news.ru/photo/d0ab6014-2bca-11ea-ae08-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: government.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступлением Нового года и пожелал им здоровья и благополучия.

Глава правительства также пожелал соотечественникам, чтобы 2020 год стал для них удачным.

Я хочу, чтобы у вас всё было хорошо, — приводятся слова премьера на сайте кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Петропавловска-Камчатского уже услышали поздравительную речь президента Владимира Путина. Глава государства призвал россиян к единству, отметив, что оно является основой для достижения любых самых высоких целей.