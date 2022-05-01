Медведев поздравил россиян с 1 Мая

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале поздравил жителей России с 1 Мая и грядущим Днём Победы. Короткое праздничное послание он завершил изображением буквы Z.

С 1 Мая и приближающимся Днём Победы, — написал Медведев на белой доске.

Под этими словами он нарисовал один их символов, используемых российскими войсками в ходе спецоперации на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о том, что российская спецоперация на Украине вносит свой вклад в процесс освобождения мира от «неоколониального гнёта Запада». Последний, по мнению дипломата, «густо замешен на расизме и комплексе исключительности».

Лавров также сообщил, что спецоперация на Украине закончится, как только будут достигнуты её цели. Он также указал на то, что заявления Запада о защите своих границ далеко за их пределами не вызывают такую истерию в мире, которую вызывают опасения России по поводу своей безопасности.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».