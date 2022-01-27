Медведев назвал причины недопустимости свободного ношения оружия в России

В России недопустима традиция свободного ношения оружия, заявил в интервью РИА Новости и другим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, в РФ, в отличие от Соединённых Штатов, нет такой культуры.

Здесь тоже нужно исходить в том числе из культуры и представлений наших людей. Американцы гордятся своим правом на ношение оружия. Это у них в крови, это ещё, так сказать, с известных времён. У нас такие традиции недопустимы, и свободное обращение такого рода оружия в нашей стране допускать, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя. Это просто опасно, — сказал Медведев.

По словам зампредседателя Совбеза, у американцев количество преступлений с использованием огнестрельного оружия значительно больше, чем в России и во многих других странах.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости вернуть из Росгвардии в МВД контроль за оборотом оружия и патронов. Инициатива объясняется рядом происшествий в учебных заведениях, отметил он. Бастрыкин пояснил, что инициативы в настоящее время находятся на этапе межведомственного обсуждения.