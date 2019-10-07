Руководство центра назвало эту информацию не соответствующей действительности, отметив, что НИИ якобы работает в штатном режиме. При этом представителей профсоюза «Альянс врачей» отказались пускать в здание для выяснения ситуации.
В онкоцентре нас так боятся, что председателя профсоюза опять не пустили, чем нарушили ФЗ-10. Мы написали заявление в полицию, будем требовать привлечения к ответственности вплоть до увольнения директора, который врет про зарплаты и из-за которого массово увольняются сотрудники. pic.twitter.com/HLhzyms8lG
Ранее News.ru писал, что 26 врачей НИИ имени Блохина подготовили заявления об увольнении. На их обращение, размещённое на YouTube, уже отреагировали в Кремле, выразив надежду, что Минздрав вскоре прояснит ситуацию с зарплатами и другими претензиями медиков.