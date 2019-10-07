Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Скандал с увольнением сотрудников НИИ онкологии имени Блохина получил продолжение. О намерении покинуть свои посты из-за нищенских зарплат заявили медсёстры учреждения.

Руководство центра назвало эту информацию не соответствующей действительности, отметив, что НИИ якобы работает в штатном режиме. При этом представителей профсоюза «Альянс врачей» отказались пускать в здание для выяснения ситуации.

Ранее News.ru писал, что 26 врачей НИИ имени Блохина подготовили заявления об увольнении. На их обращение, размещённое на YouTube, уже отреагировали в Кремле, выразив надежду, что Минздрав вскоре прояснит ситуацию с зарплатами и другими претензиями медиков.

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