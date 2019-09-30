https://static.news.ru/photo/9e3e0290-e394-11e9-a34c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ronc.ru

26 врачей НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру Онкоцентра имени Н. Блохина, подготовили заявления об увольнении. На их обращение, размещённое в Youtube, уже отреагировали в Кремле, выразив надежду, что Минздрав вскоре прояснит ситуацию с зарплатами и другими претензиями медиков.

Мы, а также те, кто не смог присутствовать с нами, объявляем о своем решении уволиться, поскольку новое руководство онкоцентра не даёт нам честно выполнять свой врачебный долг, — сказал в обращении замдиректора института детской онкологии Максим Рыков.

Врачи-онкологи требуют отстранения нового руководства, обеспечения прозрачности начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники, ввод которых в эксплуатацию задерживается. По их словам, дети получают лечение в «ужасных условиях», палаты центра переполнены, строительство новых корпусов тянется уже 20 лет, а новое руководство приступило к «аппаратной борьбе и терроризирует уже сложившийся коллектив», вынуждая увольняться неугодных врачей.

Обращение сотрудников онкоцентра видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации, — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Как писал News.ru, национальный исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина опроверг данные о массовых увольнениях после смены руководства лечебного учреждения и сокращения зарплат. Массовых увольнений в Научно-исследовательском институте детской онкологии и гематологии нет, говорится на сайте НИИ. В сообщении также отмечается, что в деятельность института внесли изменения для более эффективного оказания медицинской помощи детям, страдающим злокачественными опухолями. Новшества соответствуют мировым стандартам.