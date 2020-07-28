https://static.news.ru/photo/2d556c94-d0a6-11ea-96c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 5395 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки. Общее число заболевших в России с начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа составляет 823 515 по данным на утро 28 июля 2020 года. Из них выздоровели 612 217, при этом за минувшие 24 часа исцелились 8888 граждан.

Также число летальных исходов COVID-19 достигло 13 504. За последние сутки скончались 150 человек, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

За всё время пандемии в мире заразились свыше 16,6 млн граждан, более 657 тысяч погибли, около 10,2 млн поправились. РФ занимает четвёртую строчку по количеству инфицированных на планете. Лидируют Соединённые Штаты Америки — более 4,4 млн зафиксированных пациентов, далее идёт Бразилия — более 2,4 млн, на третьем Индия — более 1,4 млн заболевших.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новая вспышка коронавируса зафиксирована в начале недели в городе Дананге, во Вьетнаме. В стране, где не наблюдалось случаев заражения с апреля, оказалось сразу 15 заболевших. Несмотря на сравнительно малое число инфицированных, нынешняя ситуация выглядит тревожно: по данным вьетнамских медиков, речь идёт о новом, более агрессивном, чем COVID-19, вирусе. Однако пока остаётся надежда, что очаг инфекции удастся погасить, — местные власти уже приняли радикальные меры.