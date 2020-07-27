Новая вспышка коронавируса зафиксирована в начале недели в городе Дананге, во Вьетнаме. В стране, где не наблюдалось случаев заражения с апреля, оказалось сразу 15 заболевших. Несмотря на сравнительно малое число инфицированных, нынешняя ситуация выглядит тревожно: по данным вьетнамских медиков, речь идёт о новом, более агрессивном, чем COVID-19, вирусе. Однако пока остаётся надежда, что очаг инфекции удастся погасить, — местные власти уже приняли радикальные меры.

По данным правительства Вьетнама, двое из 15 заражённых были госпитализированы сразу же в крайне тяжёлом состоянии, их пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Остальные пациенты демонстрируют обширную симптоматику, схожую с той, что возникает при заражении COVID-19. Однако у больных в Дананге клинические проявления заболевания острее, а само его течение — быстрее, отмечают врачи. При этом в возрасте пациентов большой разброс: от 24 до 70 лет.

В связи с этим медики допускают, что речь идёт о мутировавшем, более агрессивном штамме COVID-19, или даже вовсе о новом опасном вирусе. Его источником, по оценкам специалистов, могла стать клиника Da Nang Hospital: два человека из числа госпитализированных 27 июля являются её сотрудниками, а ещё семеро ранее были доставлены в медучреждение с симптомами, не связанными с известным коронавирусом. По другой версии, источником инфекции стали нелегальные мигранты из других государств. Вьетнамские границы закрыты для иностранцев с весны — страна превентивно приняла ограничительные меры ещё до того, как подтвердились первые случаи заражения на её территории. Большинство инфицированных были обнаружены среди тех, кто возвращался во Вьетнам спецрейсами. Их помещали на 14-дневный карантин.

Xinhua/Global Look Press

Во Вьетнаме последние до нынешнего момента случаи заражения были зарегистрированы ещё в апреле. В общей сложности в стране немногим более 400 инфицированных, и при этом не зафиксировано ни одного летального исхода в связи с COVID-19.

Опасность нынешней вспышки в числе прочего в том, что Дананг, расположенный на побережье, является туристическим местом, популярным среди жителей Вьетнама. После новых случаев заражения медикам удалось отследить более ста человек, контактировавших с одним из пациентов, но у всех результаты тестов на коронавирус оказались отрицательными.

Население Дананга составляет порядка 1,2 млн человек, ещё 80 тысяч находящихся там — приезжие из других городов. Для них власти уже организовали рейсы, чтобы развезти людей по домам. По оценкам местного руководства, на эвакуацию туристов уйдёт по меньшей мере четыре дня: вьетнамские внутренние авиалинии способны совершать приблизительно сто полётов в день. Теперь от оперативности их работы отчасти зависит, не станет ли Дананг очагом общенациональной эпидемии.

Gonzales Photo/Avalon/ТАСС

Пока же сам город закрыт для въезда, вновь введён режим обязательного ношения масок и соблюдения дистанции не менее метра, запрет на мероприятия, в том числе религиозные, численностью более 30 человек. Правительство предписало жителям города не покидать дома без надобности и свести к минимуму социальные контакты. Помимо Дананга были изолированы несколько близлежащих провинций, в которых ещё весной были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Очевидно, ситуация на вьетнамском курорте станет предметом обсуждения в ходе грядущего заседания чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). О его созыве заявил в начале недели генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Заседание намечено на 30 июля — в этот день исполнится ровно полгода с момента, когда Организация объявила вспышку COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (ЧСЗМЗ).

Статус ЧСЗМЗ подразумевает, что гендиректор ВОЗ издаёт временные рекомендации в соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года, которым должны следовать все государства. Если руководство отдельно взятой страны вдобавок к рекомендованным мерам желает принять собственные, оно должно согласовать свои предложения с ВОЗ. Организация признала распространение COVID-19 пандемией лишь 11 марта. Несмотря на то, что с тех пор многие государства успели и ввести ограничения, и частично отказаться от них, ситуация с коронавирусом продолжает оставаться сложной. Как отметил Гебрейесус, за последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось.