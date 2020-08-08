https://static.news.ru/photo/eea44f8c-dadd-11ea-86ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 5118 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки в 83 регионах страны. Из них 1356 граждан (26,5%) переносят заболевание без клинических симптомов. Общее количество инфицированных коронавирусной инфекцией достигло 892 654 в 85 субъектах.

Также за минувшие 24 часа в РФ от COVID-19 вылечились 3259 человек. Всего исцелился 696 681 пациент, передаёт портал стопкоронавирус.рф утром 10 августа 2020 года. Количество умерших от COVID-19 в РФ с начала пандемии достигло 15 001. Из них 70 скончались за последние сутки.

РФ продолжает занимать четвёртую строку по числу заражённых COVID-19. На первом месте по-прежнему США (5 044 864), следом идут Бразилия (3 035 422) и Индия (2 215 074), сообщает институт Джонса Хопкинса (США).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

В настоящее время в мире разрабатывается более 200 вакцин от коронавируса. Шесть из них проходят клинические испытания. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, будущая вакцина должна быть доступна всем и стать общественным благом.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина против коронавируса, разработанная НИЦ имени Гамалеи, находится на финальном этапе испытаний. В ближайшие дни она уже пройдёт регистрацию. Об этом сообщил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев. По его словам, первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди.