https://static.news.ru/photo/000e4b8e-de02-11ea-8887-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 5065 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки в 83 субъектах. Из них 1313 пациента (25,9%) переносят болезнь без клинических симптомов.

Всего в РФ за всё время пандемии коронавирусной инфекции зарегистрировали 912 823 заражённых в 85 регионах. Также минувшие 24 часа скончались 114 граждан с COVID-19. За весь период в РФ от недуга умерли 15 498 человек, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Столичные медики за минувшие сутки выявили 688 новых случаев коронавируса. За период вспышки инфекции в Москве заболел 250 991 человек.

За всё время пандемии в мире заразились свыше 20,9 млн граждан, свыше 759 тысячи погибли, более 12,9 млн исцелились.

РФ занимает четвёртую строчку по числу зарегистрированных заражённых. Лидируют США — 5 249 155 пациентов, далее идёт Бразилия — 3 224 876, на третьем месте Индия — 2 461 190. Также в первую десятку попали ЮАР, Мексика, Перу, Колумбия, Чили и Иран. Меньше всего заболевших в Ватикане — 12 человек. В государстве-анклаве живут 825 граждан.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минздрав Вьетнама принял решение закупить у России вакцину от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Необходимость приобретения вакцины в Ханое обосновали второй вспышкой коронавируса, которая последовала после нескольких месяцев затишья.