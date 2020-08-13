В Москве за сутки выявили 688 случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/89f0a2d0-de01-11ea-9da4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные медики за минувшие сутки выявили 688 новых случаев коронавируса. За период пандемии в Москве заболели 250 991 человек.

Выздоровели 1350 пациентов. Также врачи сообщили о смерти 11 человек с коронавирусом.

Всего за прошедшие 24 часа в России зафиксировано 5065 новых случаев COVID-19 в 83 субъектах. Из них 1313 пациентов (25,9%) переносят болезнь без клинических симптомов. За всё время пандемии заразились 912 823 человек в 85 регионах.

Жертвами коронавируса за сутки стали 114 пациентов. За весь период в РФ от недуга умерли 15 498 человек.

Как писал NEWS.ru, специалисты из Университета Восточной Англии проследили за течением коронавируса у пожилых людей и выяснили, что у большинства из них фиксировались атипичные симптомы заболевания.