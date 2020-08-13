Учёные назвали атипичные симптомы коронавируса

https://static.news.ru/photo/8350d1f6-ddf8-11ea-ba3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты из Университета Восточной Англии проследили за течением коронавируса у пожилых людей и выяснили, что у большинства из них фиксировались атипичные симптомы заболевания.

Учёные наблюдали за пациентами домов престарелых с 7 апреля по 29 июня. Из 103 человек, чьи тесты оказались положительными, только у 38% были стандартные симптомы COVID-19.

Согласно полученным данным, у 54 человек не выявлены никакие признаки болезни, либо они начали проявляться через две недели после заражения. При этом многие ощущали «недомогание» и «общее состояние нездоровья», что исследователи выделили в категорию «атипичных» симптомов, передаёт портал medRxiv.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты из канадского онкологического центра Джека Ади допустили возможность лечить коронавирус с помощью радиотерапии. По их мнению, низкие дозы рентгеновских лучей могут помочь против пневмонии, которая является частым последствием инфекции COVID-19.