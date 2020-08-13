Учёные предложили радиацией лечить COVID-19

https://static.news.ru/photo/3c482c1c-ddcd-11ea-865b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Специалисты из канадского Онкологического центра Джека Ади допустили возможность лечить коронавирус с помощью радиотерапии. По их мнению, низкие дозы рентгеновских лучей могут помочь против пневмонии, которая является частым последствием инфекции COVID-19.

Радиация способна на 20% снижать смертность от пневмонии, что подтвердила научная группа Института рака Университета Эмори (США), которая опробовала экспериментальную методику на десяти пациентах с COVID-19 и пневмонией. Оказалось, что после облучения больные выздоровели в четыре раза быстрее. Каких-то побочных эффектов учёные не выявили. Зато установили, что хорошо переносят лучевую терапию пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» подчеркнул , что вирусные инфекции нельзя лечить радиоактивным облучением.

Уже много лет назад твердо установлено, что в первую очередь от такого облучения поражаются организмы с большим геномом. А в последнюю — с самым маленьким. Поэтому сначала пострадают человеческие клетки, в особенности иммунные, — отметил Нетесов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из Университета Барселоны (Испания) и Университета Кампинас (Бразилия) изучили обстоятельства, вызвавшие быстрое распространение коронавируса по миру. Исследование привело их к выводу, что экспоненциальный рост числа заражений отмечался в странах, в которых большее число жителей имеет отрицательный резус-фактор (Rh-).