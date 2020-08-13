Коронавирусная инфекция продолжает шествие по миру. Пока одни переносят заболевание с тяжёлыми последствиями, другие даже не замечают, что переболели. Учёные пытаются найти новые законы распространения вируса. По новой теории испанских экспертов вероятность заболеть повышается у людей с отрицательным резусом-фактором. NEWS.ru выяснял, как наличие специального белка влияет на здоровье людей и от каких заболеваний он защищает.

Учёные из Испании и Бразилии выявили новые закономерности распространения коронавирусной инфекции. Оказалось, что значимый рост числа больных происходил в странах, где много людей имеет отрицательный резус-фактор. Исследователи пришли к выводу, что они чаще заражаются коронавирусом нового типа и тяжелее переносят болезнь. Кроме того, люди с отрицательным резус-фактором больше склонны к осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы после COVID-19. Соответствующую научную работу уже опубликовали на портале medRxiv.

Кровь человека состоит из нескольких компонентов. В том числе красных кровяных телец — эритроцитов. На их поверхности может находиться специфический белок (антиген). Это и есть резус-фактор. Он присутствует у 80-85% жителей Земли, соответственно 15-20% его не имеют. Среди европеоидной расы людей с отрицательным резусом больше всего. Среди африканцев, азиатов и индусов таких практически не встречается. Наличие или отсутствие специфического белка не представляет патологию. Врачи считают это генетической особенностью наравне с цветом волос или глаз.

Ameer Al Mohammedaw/Global Look Press

Отрицательный резус-фактор никак не влияет на иммунитет и не делает более тяжёлым течение коронавирусной инфекции, сообщила в беседе с NEWS.ru врач-гематолог Светлана Бычкова. Также он не повышает вероятность осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.

Это не связанные между собой вещи — наличие белка и состояние здоровья. Я предполагаю, что учёные анализировали представителей европеоидной расы, у которых отрицательный резус встречается чаще и проводили параллель с высокой заболеваемостью, но она возникала по совсем другой причине. Светлана Бычкова врач-гематолог врач-гематолог

Однако отрицательный резус-фактор влияет на здоровье человека. Особенно важно его учитывать, когда женщина собралась стать мамой. Если у беременной резус отрицательный, а у отца ребёнка — положительный — плоду грозит гемолитическая болезнь, отметила Бычкова. Главное её проявление — это желтуха (изменение цвета кожи и слизистых оболочек в результате накопления пигмента билирубина), снижение гемоглобина, увеличение селезёнки и печени, снижение рефлексов и тонуса мышц. Если недуг не лечить, это приведёт к тяжёлым последствиям. Среди них — слепота, глухота, задержка развития, паралич.

Резус-фактор не защищает организм от инфекций и не повышает иммунитет, подтвердил в беседе с NEWS.ru слова коллеги заведующий отделением трансфузиологии ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва Павел Трахтман.

Vyacheslav Madiyevskyi/Global Look Press

На сегодняшний день ни одна болезнь не связана с наличием или отсутствием белка на поверхности клеток. Также ни на что не влияет группа крови. Даже последняя история про COVID-19, когда многие писали, что пациенты с второй группой крови более предрасположены к этому заболеванию — это не так. Павел Трахтман заведующий отделением трансфузиологии ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва заведующий отделением трансфузиологии ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва

По словам эксперта, существует «эволюционно обусловленная связь», согласно которой люди с отрицательным резус-фактором реже болеют малярией или жёлтой лихорадкой. Это одна из причин, почему африканцы ими страдают чаще европейцев.