Вьетнам закупит вакцину от коронавируса центра Гамалеи

Минздрав Вьетнама принял решение закупить у России вакцину от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Необходимость приобретения вакцины в Ханое обосновали второй вспышкой коронавируса, которая последовала после нескольких месяцев затишья. Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва предлагала Вашингтону помочь с разработкой вакцины от COVID-19, но в США от «беспрецедентного сотрудничества» отказались. Как сообщил американский источник CNN, США не стали принимать от России вакцину, которую считают недоработанной.
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