Вьетнам закупит вакцину от коронавируса центра Гамалеи

https://static.news.ru/photo/15400872-ddf2-11ea-b418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Минздрав Вьетнама принял решение закупить у России вакцину от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Необходимость приобретения вакцины в Ханое обосновали второй вспышкой коронавируса, которая последовала после нескольких месяцев затишья. Об этом сообщает Reuters. Агентство отмечает, что закупка российского препарата никак не повлияет на работу вьетнамских учёных по созданию собственной вакцины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва предлагала Вашингтону помочь с разработкой вакцины от COVID-19, но в США от «беспрецедентного сотрудничества» отказались. Как сообщил американский источник CNN, США не стали принимать от России вакцину, которую считают недоработанной.