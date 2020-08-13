США отказались от помощи РФ в разработке вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/36469088-ddeb-11ea-8b9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Москва предлагала Вашингтону помочь с разработкой вакцины от COVID-19, но в США от «беспрецедентного сотрудничества» отказались.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников РФ. По словам одного собеседника телеканала, оказалось, что «США не открыты» для российских медицинских разработок.

Чувствуется общее недоверие к России с американской стороны, и мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение, США не принимают как раз из-за недоверия, — цитирует свой источник CNN.

Другой собеседник телеканала добавил, что российская вакцина не способна спасти жизни американцев, поэтому Вашингтону необходимо «хорошо подумать о том, чтобы принять» её.

Если наша вакцина окажется одной из самых эффективных, появятся вопросы: почему США не изучили эту возможность глубже, почему политика встала на пути к вакцине, — пояснил неназванный чиновник из РФ.

Свой отказ от вакцины телеканалу прокомментировал чиновник из США, отметивший, что считает российскую разработку недоработанной.

США ни за что не будут испытывать её на обезьянах, что уж говорить о людях, — пояснил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство российских врачей, опрошенных мобильным приложением «Справочник врача», выразили скептическое отношение к вакцине от COVID-19, которая создана в центре Гамалеи. В исследовании приняли участие три тысячи медиков, из них 52% заявили, что не готовы делать себе прививку данным препаратом. Главной причиной недоверия к российской вакцине медики назвали отсутствие достаточных данных о её эффективности.