Врачи опасаются делать прививку от коронавируса российской вакциной

https://static.news.ru/photo/3d73fea8-ddd3-11ea-b0a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/imago-images.de/Global Look Press

Большинство российских врачей, опрошенных мобильным приложением «Справочник врача», выразили скептическое отношение к вакцине от COVID-19, которая создана в центре Гамалеи. В исследовании приняли участие три тысячи медиков, из них 52% заявили, что не готовы делать себе прививку данным препаратом.

Об этом сообщает РБК. Агентство отмечает, что на вакцинацию согласны только 24,5% опрошенных.

Главной причиной недоверия к российской вакцине медики назвали отсутствие достаточных данных о её эффективности. Такой позиции придерживаются 66% опрошенных. «Слишком короткое время» создания вакцины назвали причиной недоверия 48% участников опроса. Советовать пациентам, коллегам или знакомым прививку российской вакциной готовы лишь 20% врачей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения не обладает в настоящее время достаточной информацией относительно разработанной в России вакцины от коронавируса, чтобы рекомендовать её для масштабного применения. Об этом 13 августа на брифинге заявил старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлворд.