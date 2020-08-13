ВОЗ пока не может рекомендовать применение российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/ea46b47c-dd83-11ea-be2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения не обладает в настоящее время достаточной информацией относительно разработанной в России вакцины от коронавируса, чтобы рекомендовать её для масштабного применения. Об этом 13 августа на брифинге заявил старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлворд.

У нас нет достаточной информации в этом отношении. Мы ведём обсуждения с Россией для того, чтобы получить дополнительную информацию. Чтобы выяснить статус этого продукта и те клинические испытания, через которые он прошёл, — цитирует ТАСС представителя организации.

Ранее глава по управлению программами Ближневосточного офиса ВОЗ Рана Хадже заявила, что организация находится в прямом контакте с властями России по вопросу вакцины от коронавируса. Она добавила, что РФ в целом имеет технические и научные возможности для создания эффективных и безопасных вакцин. Однако в организации не готовы сказать, соответствует ли препарат параметрам, чтобы использоваться по всему миру.

Президент России Владимир Путин проинформировал, что 11 августа в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство он не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов.

Первыми иммунизацию пройдут люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Тем не менее население проявляет большой интерес к такой возможности, писал NEWS.ru.