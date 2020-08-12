ВОЗ оценила возможности РФ по созданию вакцины от COVID-19 для всего мира

https://static.news.ru/photo/9faa05ce-dca5-11ea-b931-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения в настоящее время не готова сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру, но уверена, что у РФ есть технические возможности создать высококачественный препарат. Об этом 12 августа на брифинге заявила глава по управлению программами Ближневосточного офиса ВОЗ Рана Хадже.

Российская вакцина прошла первые две фазы. Теперь она проходит третью фазу тестирования. Они не прошли все эксперименты. Но, по оценкам, вакцина готова применяться локально как минимум в России, — цитирует ТАСС представителя организации.

По её словам, ВОЗ находится в прямом контакте с властями России. Хадже добавила, что РФ в целом имеет технические и научные возможности для создания эффективных и безопасных вакцин. Однако в организации пока не готовы сказать, соответствует ли препарат параметрам, чтобы использоваться по всему миру.

Ранее президент России Владимир Путин проинформировал, что 11 августа в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство он не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов.

Первыми иммунизацию пройдут люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Тем не менее население проявляет большой интерес к такой возможности, писал NEWS.ru.