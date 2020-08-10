Вирусолог: массового производства вакцины от COVID-19 в 2020 году не будет

https://static.news.ru/photo/ffd40d9e-db0d-11ea-a227-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre Lucas/Global Look Press

Отечественная вакцина от коронавируса в текущем году в массовое производство не попадёт. Об этом заявил вирусолог, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он напомнил, что вакцина прошла доклинические испытания и первые две фазы клинических, в ходе которых показала «обнадёживающие результаты в смысле безопасности и эффективности». Однако третьей фазы испытаний ещё не было, возможность её проведения появится после регистрации препарата.

Третья фаза [испытаний] будет проводиться, люди будут прививаться, в широкий оборот эта вакцина в этом году не выйдет, — сказал эксперт в эфире радиостанции «Москва FM».

Он отметил, что на этом этапе в испытаниях препарата должны быть задействованы тысячи и даже десятки тысяч человек, включая пожилых людей. То, что вакцина способствует образованию антител практически у всех привитых людей, позволяет надеяться на хороший результат.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что Россия станет первой страной в мире, которая зарегистрирует вакцину от COVID-19. Официальное оформление препарата, разработанного Центром имени Гамалеи, состоится 12 августа. Первоначально предполагалось, что в производство он будет запущен в сентябре, а массовая вакцинация населения начнётся в октябре.

Как писал NEWS.ru, советский и российский экстрасенс Анатолий Кашпировский обратился к президенту Владимиру Путину отказаться от массовой вакцинации россиян от коронавируса. По словам Кашпировского, за пандемией коронавируса стоит некая могущественная организация, которая хочет избавить мир от «лишних» людей и установить «новый порядок». Причём к массовой гибели людей приведёт именно вакцинация населения.