Медики рассказали, как спасли пациента с «зубом» в артерии после инсульта Подмосковные хирурги спасли пациента после второго инсульта с закупоренной на 95% артерией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хирурги в Сергиевом Посаде спасли 45-летнего пациента с повторным инсультом и закупоркой артерии на 95%, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Подмосковья. В ведомстве добавили, что мужчину доставили в больницу с потерей связности речи, парезом конечностей правой стороны, а также с COVID-19. В ведомстве подчеркнули, что бляшка по твердости и структуре оказалась сравнима с человеческим зубом.

Мы выполнили УЗИ левой сонной артерии, выявили бляшку, перекрывшую 90% кровотока. Затем провели КТ сонных артерий и артерий головного мозга с применением контраста. В ходе исследования подтвердился стеноз — сужение сонной артерии на 95%. Причём структура бляшки была по структуре и твёрдости сравнима с человеческим зубом, — рассказал врач-сосудистый хирург Игорь Дядьков.

Медик добавил, что специалисты провели мужчине эндоваскулярное лечение — установили в артерию специальную ловушку для профилактики попадания возможных фрагментов бляшки и тромбов в процессе расширения баллоном артерии и установки стента.

Пациент находился у нас несколько недель, он уверенно поправляется. Сейчас у него восстанавливаются элементы речи, он может питаться сам — уверенно держит ложку. Это большая победа. В настоящий момент он выписан из больницы на амбулаторное наблюдение врача по месту жительства, — подытожил Дядьков.

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