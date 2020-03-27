https://static.news.ru/photo/71e6efa0-7042-11ea-b614-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работник «Газпрома» заразился коронавирусной инфекцией, в настоящее время устанавливается круг людей, с которыми он контактировал.

Несколько дней назад работник ПАО «Газпром», находясь в отпуске в РФ, почувствовал недомогание. Проба на коронавирус дала положительный результат, — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы компании.

Сейчас идёт процедура госпитализации. Специалист чувствует себя удовлетворительно, медики оценивают его состояние как стабильное.

Ранее NEWS.ru писал, что 27 марта всех сотрудников эвакуировали из здания Роскосмоса на улице Щепкина в Москве после того, как у двух работников заподозрили коронавирус. По некоторым данным, COVID-19 был также выявлен у одного из руководителей управления безопасности Роскосмоса, расположенного на Бережковской набережной.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.