https://static.news.ru/photo/51678ae0-702a-11ea-8ab9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Всех сотрудников эвакуировали из здания Роскосмоса на улице Щепкина в Москве после того, как у двух работников заподозрили коронавирус.

В данное время у здания находятся два автомобиля Федерального медико-биологического агентства, передаёт MK.ru.

По некоторым данным, COVID-19 был также выявлен у одного из руководителей управления безопасности Роскосмоса, расположенного на Бережковской набережной.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проверился на наличие коронавируса. Тест показал отрицательный результат. Накануне на праздновании 60-летия отряда космонавтов руководитель ведомства общался с певцом Львом Лещенко, у которого был диагностирован COVID-19. Мероприятие проходило 13 марта в театре Российской армии. В концерте приняли участие большое количество артистов, космонавты, сотрудники ракетно-космической отрасли и Центра подготовки космонавтов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.