Медики назвали наиболее типичных жертв коронавируса

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Врачи выявили самую незащищённую от коронавируса категорию людей. Согласно отчёту китайски медиков COVID-19, наиболее опасен для мужчин старше 50 лет, страдающих хроническими заболеваниями.

Авторы исследования заявили, что на них приходится большинство летальных случаев на первых этапах вспышки инфекции.

Это находящиеся в зоне риска граждане с гипертонией, ишемической болезнью сердца или диабетом, — пояснили специалисты.

Медики сделали выводы на основании медицинских записей 85 пациентов, находящихся на лечении в китайском городе Ухань. Наиболее типичными симптомами у жертв коронавируса стали одышка, усталость и высокая температура тела. Осложнения у таки больных выражались в дыхательной недостаточности и сердечной аритмии. В среднем продолжительность жизни сложны пациентов с момента поступления в медучреждение составила 6,35 дней, отмечает Lenta.ru.

Ранее врачи рассказали о единственном действенном способе профилактики всех инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Как заявил заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Александр Горелов, таким методом является вакцина, писал NEWS.ru.