Медицинский эксперт высказался о ситуации с медикаментами в России Мединский эксперт Крючков предупредил о зависимости России от западных препаратов

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Россия в большой степени зависит от западных медицинских препаратов и оборудования, предупредил эксперт по общественному здоровью Николай Крючков. Он рассказал Lenta.ru, что проблема отсутствия на рынке лекарств может остро встать в том случае, если поставки приостановят на два-три года.

Если мы берем высокотехнологичные современные препараты, то единственная возможность здесь будет ввозить лекарства для единичных нужд. В короткой перспективе эта проблема не будет ощущаться слишком остро, но в перспективе двух-трех лет мы понимаем, что новые препараты к нам не придут и зарегистрированы не будут, так что эта проблема усилится, — подчеркнул эксперт.

По словам Крючкова, в стране не ожидается проблем с дженериками. Ими аптеки смогут обеспечить как российские производства, так и коллеги из Китая и Индии. Он отметил, что препараты не будут стопроцентно повторять уже существующие, поэтому при их покупке необходимо внимательно изучать инструкцию.

Эксперт также заявил, что ряд компания по производству медицинского оборудования решил покинуть российский рынок. Достигнуть баланса удается за счет тех фирм, которые пока остаются в России.

Здесь мы тоже будем замещать, уходить на альтернативные методы диагностики. Но это может повлиять на качество и стоимость лабораторных анализов. Формально обвала в клинической диагностике не случится, но в плане качества можно ожидать определенных проблем, — заключил Крючков.

Американская фармацевтическая компания «Виатрис» ранее временно приостановила поставки таблеток «Виагра» для лечения потенции в Россию. В Минпромторге заявили, что производство препарата может быть воссоздано в России.