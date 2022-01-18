Медиатехнолог рассказал о судьбе квартиры Монеточки после скандала в СМИ

Новая квартира певицы Елизаветы Гырдымовой (Монеточки) в Москве после публикации её адреса в СМИ прибавит в цене при перепродаже, но итоговая стоимость зависит от «толкового риэлтора, мало-мальски разбирающегося в медиапространстве», рассказал NEWS.ru медиатехнолог, председатель экспертного совета по культуре Молодёжного парламента при Госдуме Александр Солонкин. Он подчеркнул, что плохой пиар — тоже реклама объекта.

Эксперт отметил, что подобный инфоповод можно сравнить с сообщениями про ограбление вдовы музыканта Александра Градского — Марины Коташенко.

Если это (публикация адреса квартиры. — NEWS.ru) не инсценировка, то можно поднять в моменте сумму сделки на имени, а сама певица права — заезжать в квартиру, где ещё не сделан ремонт, а к ней уже такое пристальное внимание, абсурдно. Она может обратиться к юристам и подать жалобу, попытаться отсудить компенсацию за такой деанон и травлю личной жизни. Говоря о том, как это повлияет на стоимость квартиры, тут не нужно ванговать. Всё зависит от толкового риэлтора, мало-мальски разбирающимся в медиа пространстве, — заявил Солонкин.

Гырдымова имеет право обратиться в суд с иском о защите персональных данных и потребовать компенсации морального вреда после того, как СМИ раскрыли адрес её новой квартиры в Басманном районе Москвы, рассказала NEWS.ru адвокат «Альянса адвокатов TOPgroup» Валерия Леонова. Юрист отметила, что исполнительница может обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении виновных к уголовной ответственности по статье 137 УК РФ.

Ранее Монеточка рассказала, что ей придётся продать свою новую квартиру из-за того, что СМИ рассекретили её адрес. Как написала девушка в сторис Instagram, она многократно демонстрировала кадры своего жилья, но при этом не намеревалась раскрывать его месторасположение. По её словам, к ней уже начали приходить незваные гости. Монеточка отметила, что именно из-за подобных публикаций звёзды становятся закрытыми для публики, прячут свои деньги, дома и семью.