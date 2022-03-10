«Мечтал быть военным»: мать погибшего на Украине сержанта рассказала о сыне

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Больше половины россиян (76%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, почти столько же (75%) доверяют ему, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на его официальном сайте. О том, что глава государства работает на своём посту плохо, заявили всего 13% опрошенных.

Не доверяют президенту лишь 16%, ещё 9% затруднились с ответом. Опрос проводился среди россиян старше 18 лет 4–6 марта 2022 года методом интервью. В нём приняли участие 1500 респондентов из...