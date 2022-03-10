«Мечтал быть военным»: мать погибшего на Украине сержанта рассказала о сыне

Погибший во время военной операции на Украине 29-летний сержант из Астрахани Темирлан Джасагулов был ответственным, решительным и душой компании, рассказала его мать телеканалу «360». Маржан Джасагулова сообщила, что её сын хотел служить в армии, этот контракт был для него вторым.
Он всегда мечтал быть военным, служить именно в ВДВ. Попал туда по «срочке», влюбился и захотел остаться. Ему нравилось служить, но мы особо о службе не разговаривали. Он хотел дальше по карьерной лестнице двигаться. Это уже его второй контракт, — сказала женщина.
Сержанта посмертно наградили орденом Мужества «за героизм, проявленный при выполнении специальных задач», сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Простились с военным 9 марта. У него осталась сестра.
Минобороны РФ впервые огласило число погибших российских военнослужащих и сотрудников силовых структур на Украине 2 марта. По данным ведомства, убиты 498 человек, ещё 1597 получили ранения.
О том, что происходит с телами погибших бойцов, рассказал военный обозреватель Виктор Литовкин. Их собирают специальные похоронные команды фельдшеров и врачей. Солдаты этим не занимаются из-за дополнительного неоправданного риска.