Не бросать товарища: что происходит с телами погибших российских солдат

Минобороны РФ 2 марта впервые огласило число погибших российских военнослужащих и сотрудников силовых структур в ходе военной операции на Украине. По данным ведомства, убиты 498 человек, ещё 1597 получили ранения. На Украине при этом говорят о тысячах погибших россиян. На фотографиях, которые публикуют СМИ, запечатлены последствия боёв, уничтоженная техника и лежащие на земле тела солдат. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, уверены: у вооружённых сил есть установленный порядок действий и останки погибших не бросят на украинской земле.

Лично я сегодня звонила в штаб Западного военного округа пресс-секретарю заместителя Министра обороны и говорила, почему бы не договориться о коридоре, по которому хотя бы можно вывезти тела? Ведь они лежат не преданные земле, дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые. По каким законам войны это возможно? — говорила 2 марта в эфире телеканала «Дождь» (признан Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента) член Совета Федерации Людмила Нарусова.

Российское Минобороны в этот же день официально озвучило число погибших на Украине военных. До этого россияне вынуждены были читать о числе жертв боевых действий только в украинских СМИ, которые публикуют совсем другие цифры.

Однако ещё до публикации данных Минобороны сведения о потерях начали озвучивать представители исполнительной власти. Первым был глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, а после в ряде регионов уже публично проходили похороны, а некоторые губернаторы выразили соболезнования семьям погибших в украинской кампании.

Кадыров рассказал, что близкие погибших получат более 2 млн рублей компенсации — по миллиону от Минобороны и из федерального бюджета. Однако положенные по закону компенсации гораздо выше. Владимир Путин, выступая на совещании Совбеза, пояснил, что семье участников спецоперации в случае его гибели полагается 7 миллионов 421 тысяча рублей только страховых выплат, а дополнительно будет выделено еще 5 миллионов рублей. В сумме это почти 12,5 миллиона.

Каждый получивший ранение военнослужащий или сотрудник силовых структур получит помимо положенной компенсации еще 3 миллиона рублей, объявил президент.

Рамзан Кадыров ramzan/vk.com

Военный обозреватель Виктор Литовкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что по стандартной практике родным погибшего солдата выделяют 5 миллионов рублей, а раненого — 1,5–2 миллиона рублей. При этом ритуальные услуги оплачиваются из бюджета, а лечение — страховкой.

О том же в NEWS.ru сказал член Совфеда, заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он назвал сумму в 5 миллионов рублей, но предположил, что, возможно, будет и больше. Так и оказалось на деле.

Порядок возвращения на родину тел погибших также предусмотрен военными, считают собеседники NEWS.ru. По их словам, ситуации, о которой говорила сенатор Нарусова, просто нет. Клинцевич, наоборот, обвинил украинскую сторону в оставлении своих солдат на поле боя. По его словам, когда лежит тело славянина в камуфлированной форме, сложно понять, за какую сторону он воюет.

Для этого есть специально обученные люди в вооружённых силах, которые планируют операцию и понимают, кто, что и как делает. В том числе и эта беда, которая есть. Ей тоже занимаются, от неё никуда не денешься, — подчеркнул он.

Литовкин рассказал о принятой системе подробнее. У военных есть специальные похоронные команды, которые собирают тела. Вслед за атакующими идёт специальная команда фельдшеров и врачей, они собирают погибших и помогают раненым. Солдаты не отвлекаются на это, так как это — дополнительный и неоправданный риск.

Что значит «товарища бросить»? Ну если он убит. Давайте сядем все вокруг и будем плакать, пока противник стреляет по нам. Это несерьёзно. Люди выполняют боевые задачи, а те, кому положено, занимаются ранеными и прочим. Всё распределено, есть специальные инструкции, положения, которые всё это определяют, — подчеркнул Литовкин.

Эксперт также отметил, что не существует никаких передвижных моргов, а тела не сбрасывают в братские могилы. По его словам, действия отработаны и одинаковы для всех войн.