МЧС заявило, что в РФ каждые пять секунд фиксируют ДТП

https://static.news.ru/photo/db36117c-d3c8-11ea-95a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Превышение скорости и управление автомобилем в состоянии опьянения чаще всего приводят к серьёзным ДТП, считают сотрудники МЧС РФ. Спасатели также советуют не злоупотреблять звуковыми сигналами, способными спровоцировать агрессивных водителей на дороге.

Ведомство напомнило, что автоаварии в РФ, по статистике, фиксируются каждые пять секунд. Большинство из них можно было бы избежать, соблюдая ПДД, передаёт РИА Новости.

Тем не менее часто люди попадают в аварию не по своей вине. От этого не застрахован никто. Большое количество аварий связано с беспечностью и неправильным поведением на дороге, — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что во время поездки на шоссе необходимо быть максимально сконцентрированным и задействовать периферийное зрение, чтобы замечать как можно больше объектов по бокам, смотря при этом в одну точку.

Особенно пристально нужно следить за машинами, следующими рядом и сзади — смотреть в зеркала бокового и заднего вида, оценивать скорость соседних автомобилей. Это поможет и не заснуть за рулём, и избежать ДТП. Кроме того, ведомство советует не терять из виду транспортные средства, долгое время едущие на соседней полосе. Иногда водителям мешают оценить обстановку «слепые» зоны, и во время перестроения они могут допустить столкновение. Спасатели также призывают автовладельцев всегда пристёгиваться и не употреблять пищу за рулём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственное управление МВД по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого девять человек погибли и десять получили ранения. Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Авария произошла в районе села Русаковка на трассе «Таврида». Микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший из Краснодара в Севастополь, столкнулся с грузовиком «КамАЗ». По данным МЧС Крыма, всего в микроавтобусе было 15 человек. Водитель микроавтобуса был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха.