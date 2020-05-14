МЧС провело тысячу проверок домов престарелых

https://static.news.ru/photo/6cac8276-9643-11ea-8bec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Сотрудники МЧС провели около тысячи проверок противопожарного состояния домов-интернатов для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатов и прочих учреждений.

В ходе мероприятий, проводимых с начала 2020 года, было выявлено около 165 учреждений, нарушающих требования противопожарной безопасности. Наиболее распространённое нарушение — захламление эвакуационных выходов и путей эвакуации, а также отсутствие или неисправность систем противопожарной защиты, передаёт ТАСС со ссылкой на источники в министерстве.

Как писал NEWS.ru ранее, суд на два месяца арестовал организатора частного хосписа вподмосковном Красногорске Дмитрия Новикова, где во время пожара погибли 11 человек. Пожар возник в ночь на 11 мая в пансионате «Второй дом», который использовался как хоспис.