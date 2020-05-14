МЧС провело тысячу проверок домов престарелых

Сотрудники МЧС провели около тысячи проверок противопожарного состояния домов-интернатов для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатов и прочих учреждений.
В ходе мероприятий, проводимых с начала 2020 года, было выявлено около 165 учреждений, нарушающих требования противопожарной безопасности. Наиболее распространённое нарушение — захламление эвакуационных выходов и путей эвакуации, а также отсутствие или неисправность систем противопожарной защиты,
Как писал NEWS.ru ранее, суд на два месяца арестовал организатора частного хосписа вподмосковном Красногорске Дмитрия Новикова, где во время пожара погибли 11 человек. Пожар возник в ночь на 11 мая в пансионате «Второй дом», который использовался как хоспис.
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