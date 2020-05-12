Суд арестовал организатора хосписа в Красногорске, где погибли люди

https://static.news.ru/photo/2c1ae872-9460-11ea-bb56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Суд на два месяца арестовал организатора частного хосписа в подмосковном Красногорске Дмитрия Новикова, где во время пожара погибли 11 человек.

Пожар возник в ночь на 11 мая в пансионате «Второй дом», который использовался как хоспис. В нём находились 29 человек. В настоящее время местные власти занимаются поиском родственников постояльцев сгоревшего хосписа. Выжившие люди находятся под присмотром врачей.

Ранее Дмитрий Новиков признал свою вину в трагедии. Об этом 12 мая сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

По её словам, Новикова обвиняют в совершении правонарушения по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц»), писал NEWS.ru.