https://static.news.ru/photo/502ae002-5584-11ea-ae2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба МЧС России опубликовала сообщение об опасности выхода на лёд столичных водоёмов. Согласно заявлению, на сегодняшний день его уровень в полтора раза ниже нормы.

В связи с этим сотрудниками ГИМС ГУ МЧС России по Москве и добровольцами усилено патрулирование береговых линий, — цитирует сообщение РИА Новости.

Наибольшее внимание на сообщение спасатели рекомендуют обратить рыбакам, любителям зимних видов спорта и несовершеннолетним.

По словам сотрудников ведомства, перед выходом на поверхность необходимо обязательно проверить прочность льда. Если будет заметно, что он хрупкий, то следует немедленно вернуться к берегу, не отрывая ног от поверхности.

NEWS.ru ранее сообщал, что МЧС развернуло поисковую операцию на месте прорыва дамб в Красноярском крае.