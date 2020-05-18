МЧС поможет московским властям в борьбе с домашним насилием

https://static.news.ru/photo/3d7b9582-9909-11ea-85b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и департамент труда и социальной защиты Москвы объединят усилия для борьбы с домашним насилием в столице.

Об этом сообщается на сайте Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС. Горожанам, позвонившим на телефон доверия ЦЭПП, будут передавать контакты кризисного центра, развёрнутого московскими властями.

По словам замруководителя столичного департамента труда и соцзащиты Екатерины Вебер, интеграция с МЧС позволит властям Москвы эффективнее удовлетворять потребность населения в экстренной помощи.

Это ещё один канал коммуникации, который поможет поддержать женщин, оказавшихся в беде, — отметила Вебер.

В кризисном центре департамента труда и соцзащиты принимают женщин и детей, которые пострадали от домашнего насилия.В стационарных отделениях они могут получить психологическую, медицинскую и юридическую помощь.

Ранее представители МВД РФ заявили, что информация о росте числа случаев домашнего насилия в период самоизоляции не соответствует действительности, писал NEWS.ru. По данным ведомства, фактов проявления домашнего насилия в течение апреля 2020 года на 9% меньше, чем в апреле 2019-го.