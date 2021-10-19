Мазаев объяснил нежелание россиян прививаться глупостью

Люди отказываются вакцинироваться от коронавируса из-за глупости. Она и вызывает страх перед неизвестным, заявил лидер музыкальной группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

За тридцать лет у нас произошёл очень большой цивилизационный откат, и население поглупело. А глупость — от незнания. А страх — это следующая стадия ощущений. Человек незнающий всегда боится больше, — сказал Мазаев.

Он добавил, что сам привился. При этом в стране большинство людей необразованные, сами не хотят взять знания, которые никто не скрывает. Их мракобесие и приводит к страху перед вакциной и наукой, считает Мазаев. Также музыкант заявил, что свобода выбора не должна вредить другим.

Но волеизъявление народа, конечно, должно быть, люди должны сами решать свою судьбу. Но, когда это отрицательно воздействует на окружающих, приносит вред и страх заразиться, то, конечно, всё это дело надо пресекать, — высказался Мазаев.

Ранее известный российский певец, один из лидеров советской и российской группы «Машина времени» Андрей Макаревич выступил за обязательную вакцинацию населения. Он назвал «идиотизмом» нежелание жителей России проходить данную процедуру.