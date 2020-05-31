Матвиенко: защита прав и интересов детей — важнейший вопрос соцполитики РФ

https://static.news.ru/photo/2e8c4864-a3cc-11ea-902f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что защита прав и интересов российских детей — это важнейшая часть социальной политики страны.

Всесторонняя забота о детях, приоритетные вопросы поддержки материнства и детства, укоренение традиционных семейных ценностей, активно поддержанное гражданами России при обсуждении поправок к Конституции РФ — основополагающие направления государственной политики современной России, — привели слова Валентины Матвиенко РИА Новости.

Она добавила, что главными целями Стратегии народосбережения в РФ является повышение рождаемости и продолжительности жизни, а также рост населения страны.

Как писал NEWS.ru ранее, в России достигнут исторический максимум по доле детей в общей численности населения России — 22,4%. Такие данные привёл Росстат. Показатели связаны со всплеском рождаемости, зафиксированном в 2012–2017 годах.