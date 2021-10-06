Россия продолжит развивать Рунет, чтобы обезопасить граждан от сбоев в работе глобальных интернет-ресурсов, но принудительного перехода на российские сети не будет. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передаёт ТАСС.

Естественно, никто не будет принуждать в России переходить на российские сети. Мы должны создать конкурентный продукт, чтобы он был не хуже, а лучше других существующих мировых площадок, чтобы у людей был выбор, — цитирует её агентство.

Матвиенко подчеркнула, что в России будут дaльше продолжать развивать собственные IT-платформы, мессeнджеры, собственный Рунет, чтобы обезопасить наших граждан и обезoпасить государство от последствий возможных аварий. В качeстве примера она привела сбой в глобальных соцсетях 4 октября.

Ранее операторы связи выразили беспокойство по поводу новых требований Минцифры, касающихся «суверенного Рунета». Они полагают, что нововведения ухудшат качество связи и вызовут сбои в работе. Согласно документу Минцифры, операторы несут большую часть ответственности за установку и сохранность оборудования, в том числе за ТСПУ. Оборудование предоставляется Роскомнадзором, однако сроки поставок пока неизвестны, а операторы должны уже подготовить помещения, сеть и доступ к электроэнергии, чтобы увеличить пропускную способность ТСПУ до уровня сети. Но это может сказаться на качестве услуг и отказоустойчивости Интернета.