Матвиенко предложила заменить «кешбэк» и «каршеринг» на русский аналог

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала относиться к русскому языку с уважением, исключив из него слова «кешбэк» и «каршеринг». По её мнению, чрезмерное злоупотребление англицизмами ведёт к утрате исконно русской речи. Именно поэтому она предложила заменить вышеупомянутые заимствования русскими аналогами, передаёт ТАСС.

Меня просто коробит то, что происходит с нашим языком. Когда на правительственном уровне, Денис Валентинович, употребляют слово «кешбэк»... Ну не понимают, скажем, пожилые люди, что такое кешбэк. Почему нельзя ввести российский аналог? Хватит нам злоупотреблять введением иностранных слов в русскую речь. Посмотрите, как берегут свой язык страны, где небольшая численность населения. Они даже на сугубо компьютерные технические вещи, которые одни и те же по всему миру, создают аналог на своем родном языке, а у нас каршеринг, — сказала женщина, обращаясь к главе Минпромторга Денису Мантурову на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

По её словам, данная проблема характерна и для детских товаров. Сенатор также отметила, что любовь детей к лейблам на разнообразных видах одежды пагубно влияет на развитие русского языка, потому что принты чаще всего печатаются на английском языке. Она добавила, что русский язык нельзя терять, упускать и с детских лет приучать, что именно импортная этикетка блестит лучше.

Это один из элементов воспитания патриотизма, а то мы привыкли, что всё, что вот там — это хорошо, с придыханием, а всё, что здесь, у нас, не очень. Уже картинка мира поменялась, теперь многое из того, что делается у нас, это хорошо, замечательно, это лучше, что подтверждает рост экспорта, в том числе продуктов, товаров для детей, — объяснила Матвиенко.

Ранее сообщалось о заявлении Матвиенко в адрес министра просвещения Сергея Кравцова, которого дипломат раскритиковала за попытку принять законопроект о школьных онлайн-ресурсах и учебниках с ошибкой. Данное предложение было отклонено. О недопустимых действиях министра политик пообещала доложить правительству.