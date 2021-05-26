Матвиенко предложила создать Экологический кодекс

https://static.news.ru/photo/6df0c30c-be1c-11eb-8e89-96000091f725_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принятые в России законы, касающиеся охраны природы, необходимо объединить в кодекс. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в эфире телеканала «Россия 24».

Нужно свести все документы в Экологический кодекс, сделать его понятным и разумным, — сказала сенатор.

Она предположила, что верхняя палата российского парламента займётся обсуждением этого вопроса в ближайшее время.

Матвиенко отметила, что в России недостаточным образом поощряются предприятия, которые занимаются внедрением «зелёных» технологий. По её словам, преференций у тех, кто заботится о сохранении природы, должно быть больше. В частности, это могут быть налоговые послабления.

Сенатор добавила, что экологические проблемы необходимо решать сообща. По её мнению, Россия вполне может выступить лидером такой повестки, поскольку имеет самую большую площадь в мире, занимает одно из лидирующих мест по запасам пресной воды и располагает пятой частью всех лесов.

Ранее сообщалось, что в РФ появится статистика ущерба от изменений климата. Его будут оценивать в деньгах, а затем нивелировать за счёт финансовых и материальных резервов.