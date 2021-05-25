В России появится статистика ущерба от изменений климата

https://static.news.ru/photo/3b7b1276-bd57-11eb-965c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство экономического развития России утвердило методические рекомендации по адаптации к изменениям климата. Об этом сообщают «Ведомости».

Благодаря этому в стране начнут собирать статистические данные об ущербе от медленных изменений климата: таяния вечной мерзлоты, изменения температурного режима и количества выпадающих осадков. Ущерб от климатических рисков будут оценивать в деньгах, а затем нивелировать за счёт финансовых и материальных резервов.

По словам заместителя директора департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития Андрея Чайки, это один из этапов реализации Парижского соглашения по климату, затем начнётся планирование по адаптации отраслей и регионов. Чайка также подчеркнул, что документ допускает его использование организациями, которые понимают серьёзность происходящих в природе изменений.

Руководитель направления «Климат и зелёная энергетика» ЦСР Ирина Поминова подчеркнула, что в России температура воздуха повышается в 2,5 раза быстрее нормы, и добавила, что оценка климатических рисков для страны очень актуальна.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы в каждом населённом пункте Подмосковья появятся датчики мониторинга за качеством воздуха.