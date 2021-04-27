В Подмосковье заработает система контроля качества воздуха

https://static.news.ru/photo/f1d65cb4-a75a-11eb-a512-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие годы в каждом населённом пункте Подмосковья появятся датчики мониторинга за качеством воздуха. Об этом «Радио 1» сообщил зампред правительства Московской области, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

По словам чиновника, система мониторинга уже создаётся и вскоре она будет развёрнута на всей территории области.

В каждом населённом пункте региона появится один-два-три датчика — в зависимости от размера территории и количества проживающих там людей, — которые будут мониторить экологическую обстановку в регионе, — отметил Разин.

Как рассказал Разин, после того как датчики подадут сигнал, на место будет отправлена мобильная лаборатория для выяснения причины загрязнения воздуха. Министр отметил, что система поможет выявить предприятия — источники выбросов и заставит их перейти на более экологичное производство.

Если ты не готов отвечать самым высоким экологическим требованиям, тебе не место на территории региона, — резюмировал губернатор.

Ранее сообщалось, что Подмосковье может войти в число пилотных регионов, на дорогах которых появятся автобусы с двигателями на водородном топливе. В течение ближайших двух лет такие автобусы будут разрабатываться КамАЗом, а в 2024 году уже выйдут на дороги.