Матвиенко: низкая смертность от COVID-19 говорит о верных действиях властей

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Низкая смертность от коронавируса в России является подтверждением того, что комплекс мер по борьбе с пандемией властями выбран правильно. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что в целом в стране задействован строго выработанный сценарий, а стратегия борьбы с эпидемией «себя точно сегодня оправдала».

Нам удалось сегодня добиться того, что в России самая низкая смертность. Назывались эти цифры уже — в семь раз, в шесть раз меньше смертность от коронавируса, чем в других государствах. Я считаю это основной показатель, который подтверждает правильность принятых и принимаемых мер, — сказала Матвиенко в интервью телеканалу «Россия 24».

Она отметила, что исходя из рекомендаций санитарно-эпидемиологических служб в регионах происходило усиление или ослабление ограничительных мер, что позволило точечно реагировать на ситуацию.

По состоянию на 19 мая в России официально зарегистрировано около 300 тысяч заболевших, скончались более 2,8 тысячи пациентов, порядка 76,1 тысячи выписаны из больниц.

В целом в мире зафиксировано почти 4,9 млн случаев заражений, умерли свыше 320,2 тысячи человек, выздоровели более 1,9 млн.

Ранее, как писал NEWS.ru, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург заявил, что смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах. По его мнению, это связано с более высоким иммунитетом жителей страны.