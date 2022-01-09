Маткапитал на второго ребёнка увеличится за два года до 700 тысяч рублей

В России с 1 февраля текущего года проиндексируют материнский капитал, сообщает URA.RU. За рождение первого ребенка в 2022 году можно будет получить более 500 тысяч рублей, за рождение второго — более 665 тысяч рублей. Величина маткапитала будет увеличиваться ежегодно и к 2024 году сумма за второго ребёнка превысит 700 тысяч рублей.

К 2024 году при рождении первого ребенка семьи России смогут получать свыше 544 тысяч рублей, а при рождении второго — более 719 тысяч рублей, — говорится в публикации.

Кроме того, свои выплаты за детей существуют и в отдельных регионах. Например, в Приморском крае в дополнение к федеральному капиталу прибавляется и местный - при рождении или усыновлении третьего ребёнка. В прошлом году сумма выплаты составляла более 190 тысяч рублей.

Под конец прошлого года правительство РФ расширило список товаров для детей-инвалидов, которые можно приобрести за счёт материнского капитала. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передаёт пресс-служба кабмина. В список вошли 12 наименований, необходимых для адаптации и интеграции в общество несовершеннолетних с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что за всё время действия программы поддержки семей с детьми материнский капитал получили почти 12 млн россиян. При этом, по данным Минтруда, более 80% семей вложили средства маткапитала в улучшение жилищных условий.