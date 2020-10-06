Россиянки стали чаще жаловаться на «спящий» материнский инстинкт

Всё больше россиянок приходит на приём к специалистам с проблемой «спящего» материнского инстинкта. Они корят себя за отсутствие любви к ребёнку или вовсе за нежелание его завести. О том, что представляет собой этот «механизм», как его активизировать и почему такая проблема не должна вызывать чувство стыда у женщин — в материале NEWS.ru.

В русском менталитете есть некая установка, что каждая девушка должна хотеть продолжить свой род. Якобы есть материнский инстинкт — врождённый механизм, который и подаёт нужные сигналы. Если этого не происходит, значит, с женщиной «что-то не то». На самом же деле подобное общественное мнение работает с точностью до наоборот — в женщине «отключается» мать, утверждают эксперты.

Всему можно научиться

Как рассказала NEWS.ru психолог Екатерина Бурмистрова, россиянки всё чаще обращаются с проблемой непринятия материнства. При этом девушки испытывают сильное чувство вины из-за этого. Некоторые и вовсе не хотят иметь детей по причине различных психологических травм. И тут важно понять два момента: все проблемы прорабатываются и устраняются, а желание быть заботливой мамой появляется в процессе, отмечает она.

В крови у родившей женщины очень много катехоламинов. Это так называемый гормон привязанности, он-то и служит опорой для активирования материнского инстинкта. Так что этот механизм запускается после родов. Поэтому первые минуты и часы, которые мать и ребёнок проводят вместе, играют очень важную роль. А нежелание стать матерью возникает в основном либо у девушек, которые выросли в детдомах, либо у тех, кто воспитывался в травматических семьях. Екатерина Бурмистрова психолог, семейный психотерапевт, писатель психолог, семейный психотерапевт, писатель

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Бурмистрова уверена, что в жизни каждой женщины возникает период, когда у неё появляется желание забеременеть. Часто это решение всё же откладывается и со временем теряет свою актуальность, как бы странно это ни звучало. В какой-то момент представительницы прекрасного пола слишком привыкают к определённому укладу жизни.

Нередко причиной отсутствия материнского инстинкта становятся и завышенные ожидания. То есть женщина боится, что не сможет стать действительно хорошей родительницей, и так сама убивает в себе мать.

И мужчины виноваты

Ещё одной любопытной точкой зрения поделился с NEWS.ru этолог Олег Новосёлов. По его оценке, инстинкт материнства у женщин запускается иначе. Многое зависит от мужчины, который находится рядом с девушкой. Чтобы понять, как работает этот процесс, нужно «вернуться» к нашим предкам, говорит он.

Инстинкты — это поведенческие стереотипы, которые образуются в процессе эволюции. А она проходила в естественной среде обитания. Чтобы женщине продолжить свою генетическую линию, нужно было выбрать жизнеспособного самца. Так что женщины искали шустрого, агрессивного добытчика, который может обеспечить семью. Сейчас же наблюдается такая тенденция, что много хилых мужчин, и женщин они просто не интересуют. Если смотреть в корень, то проблема в мужчинах. Во-первых, они распустили женщин, во-вторых, сами распустились. Олег Новосёлов этолог, писатель этолог, писатель

Общество формирует «инстинкт»

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По мнению другого эксперта, акушера-гинеколога Любови Ерофеевой, многие россияне в принципе неправильно трактуют выражение «материнский инстинкт». Они думают, что это какой-то заложенный природой механизм, автоматически активизирующийся у женщин при виде ребёнка. По словам эксперта, правильнее называть его «родительским поведением», которое находится под сильным влиянием общества. Так что в случае его «спячки» сетовать тут не на что. Мы являемся продуктом среды, в которой живём и воспитываемся.

Долгие века люди жили другим укладом, в деревнях, на виду у всех. И вот это копирование жизни «как у других» становилось частью социального инстинкта. А сейчас в городах все живут разрозненно. Кто-то менее подвержен мнению «извне», но всё равно в современном обществе существует множество страхов. Они могут быть религиозной направленности, касаться государства или оценки со стороны общества. Любовь Ерофеева директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог

По словам врача, количество детей тоже не влияет на силу «родительского поведения». А если девушка по каким-либо причинам решается на аборт, это не делает её плохой матерью. В таком случае обстоятельства, которые подталкивают женщину к подобным решениям, просто оказываются сильнее. Так что шансы на счастливое материнство есть всегда, главное — поменьше слушать, «что говорят другие».

Не поддавайтесь на провокации

С оценкой акушера-гинеколога отчасти согласен и другой эксперт, нейробиолог Антон Варламов. Он рассказал NEWS.ru, что человеком движут более сложные мотивации, чем инстинкты. И они опять же неразрывно связаны с мнением общественных масс. Вопрос лишь в том, на какой исход событий настраивает себя каждая девушка.

Вряд ли можно говорить о существовании материнского инстинкта. У животных инстинкт размножения работает просто. Им хочется секса именно в репродуктивной фазе, в результате появляется потомство. У человека контроль над рождаемостью более очевидный. У людей есть множество социальных механизмов, которые влияют. Это большое давление общества с разных сторон. И как каждый с этим справляется, зависит от индивидуальных установок. Антон Варламов нейробиолог и заведующий лабораторией когнитивных и лингвистических исследований в Государственном институте русского языка им. А. С. Пушкина нейробиолог и заведующий лабораторией когнитивных и лингвистических исследований в Государственном институте русского языка им. А. С. Пушкина

Так что не стоит торопиться обвинять женщин в «уснувшем» материнском инстинкте. Может быть, рядом не тот человек или просто не пришло ещё время рожать. В любом случае не стоит поддаваться давлению, оказываемому со стороны общества. А если женщина чувствует дискомфорт от того, что материнский инстинкт или, как его ещё можно назвать, родительское поведение, никак не активизируется, стоит обратиться за помощью к специалисту.