Математики представили прогноз по окончанию третьей волны COVID-19 в России

Российские учёные из СПбГУ привели модель развития третьей волны коронавируса в стране и примерных сроков её окончания. Они сообщили газете «Известия», что уже в ближайшие дни заболеваемость зафиксируется на уровне не более 22,5 тысячи новых случаев в сутки.

Переход ежедневной заболеваемости выше уровня в 21 тысячу новых случаев к концу июня, сгенерированный нашей моделью неделю назад, подтвердился, — рассказал газете завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

По их прогнозу, к 15 июля в России будет около 500 тысяч одновременно болеющих россиян, а затем это число начнёт снижаться. В данный момент РФ вышла на показатели второй волны коронавируса.

В некоторых регионах, таких как Москва, побиты антирекорды по смертности. Вирусологи предупредили, что показатели сейчас всё ещё растут и какое-то время ситуация будет ухудшаться.

Ранее вирусолог объяснил разницу между «Спутником V» и «Лайт» и дал совет, какой препарат лучше выбрать. «Сам по себе „Спутник Лайт“ даёт меньше иммунитета, но если вы уже вакцинированы или переболели, то „Спутник Лайт“ даст хороший результат», — отметил учёный.

А российский теледоктор Александр Мясников предложил снять вообще все COVID-ограничения. Он подчеркнул, что ограничениями «мы разрушаем всё». По словам врача, есть одна-единственная действенная мера против пандемии — вакцинация, «и то если она будет повторяться».