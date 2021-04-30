Мать журналиста Доренко умерла в Москве

https://static.news.ru/photo/d7278b9c-aa91-11eb-aa55-96000091f725_660.jpg Фото: i.dorenko/instagram.com

В Москве в реанимации умерла мать известного журналиста Сергея Доренко Татьяна Иванова. Об этом написала в Instagram его вдова Юлия Доренко.

У женщины были проблемы с сердцем. Её госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Ей было 84 года.

Татьяна Ивановна ушла из жизни без боли, во сне, — сообщила вдова журналиста.

Прах женщины захоронят на Троице-Лыковом кладбище, где покоится её муж Леонид.

Сергей Доренко скончался от разрыва аорты 9 мая 2019 года. В момент смерти он находился за рулём мотоцикла. 10 мая прошлого года Юлия Доренко проехала той же дорогой, что и её муж перед смертью. Журналист после парада Победы поехал к своему другу в Переславль-Залесский, а на обратном пути скончался от разрыва аорты. Во время поездки она сняла видеоролик, в котором рассуждала о жизни, смерти, любви и неизбежности событий. Этот путь она проделала с друзьями и коллегами журналиста, которые вспоминали о его достижениях и проектах, а также рассказывали истории.